Walking conference sul Viandante fino alla Cascata del Cenghen

Sabato 14 marzo si svolgerà "Aqua Vitae", percorso nei paesaggi manzoniani tra Sentiero del Viandante, navigazione tradizionale e Civico Museo Setificio Monti.La giornata, che fa parte dei Giochi della cultura promossi da Università degli Studi di Milano e Fai in occasione dei Giochi olimpici e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Escursionista cade sul Sentiero del Viandante: soccorso con l'elicotteroDomenica di sole ma anche di apprensione sul Sentiero del Viandante, uno dei percorsi escursionistici più amati e frequentati del Lecchese.

Intervento sul Sentiero del Viandante: due escursionisti soccorsi con l'elicotteroDomenica di sole ma anche di apprensione sul Sentiero del Viandante, uno dei percorsi escursionistici più amati e frequentati del Lecchese.

Approfondimenti e contenuti su Cascata del Cenghen

Walking conference sul Viandante fino alla Cascata del CenghenSabato 14 marzo si svolgerà Aqua Vitae, percorso nei paesaggi manzoniani tra Sentiero del Viandante, navigazione tradizionale e Civico Museo Setificio Monti. La giornata, che fa parte dei Giochi del ... leccotoday.it

Cascata del Cenghen, il salto segreto tra vette mozzafiatoImmersa nelle selvagge montagne che impreziosiscono la Lombardia, la Cascata del Cenghen si getta con vigore per circa 80 metri in un canyon nascosto, offrendo uno spettacolo di pura forza e bellezza. siviaggia.it