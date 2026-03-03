vuelle nove spareggi di fila e un obiettivo smentire il pronostico di coach pillastrini

La Vuelle affronta il nono spareggio consecutivo con un obiettivo chiaro, ovvero dimostrare di poter superare le aspettative e smentire le parole del coach di Cividale, che aveva commentato la squadra di Pesaro come la migliore in termini di gioco ma meno solida sotto l’aspetto strutturale. La frase ha suscitato reazioni tra i tifosi, alimentando discussioni online.

La dichiarazione di Stefano Pillastrini, coach di Cividale, a proposito della Vuelle ("Pesaro è la squadra che gioca meglio, ma non è quella più forte strutturalmente") ha pizzicato nell’orgoglio i tifosi pesaresi e subito si è acceso il dibattito in rete. In questi ultimi due mesi che mancano alla fine della regular-season sarà il campo ad emettere il verdetto: e non è affatto scontato che debba vincere la più forte, o la più attrezzata o quella che ha speso di più sul mercato; potrebbe vincere la squadra che si sarà dimostrata più regolare, più compatta, o magari quella che ha vinto di più in trasferta, insomma chi meriterà per qualche motivo di arrivare davanti a tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

