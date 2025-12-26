Stava andando, dopo un'intera giornata di lavoro, in banca. Probabilmente come d'abitudine, avrebbe utilizzato la cassa continua per depositare l'incasso giornaliero. È stato però rapinato. In due, con il volto coperto da passamontagna e armati di pistola, sono riusciti a portargli via 10 mila. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Passamontagna sul volto e armati di pistola rapinano commerciante: portati via 10 mila euro

