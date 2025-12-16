Volley serie B C e D La Pietro Pezzi non si scuote Ossigeno per la My Mech Cervia
Nel girone D di serie B maschile di volley, la Consar Pietro Pezzi di Cervia affronta un momento difficile. Nonostante le difficoltà, la squadra cerca di rialzarsi, mentre la My Mech Cervia continua a ottenere risultati positivi. Analizziamo lo stato attuale delle squadre e le sfide in corso nel campionato.
Proseguono le note dolenti nel girone D di serie B maschile di volley per la squadra ravennate della Consar Pietro Pezzi, sconfitta 0-3 (23-25, 18-25, 17.25) a domicilio dalla Paoloni Macerata e sempre ultima in classifica con 2 punti, frutto dell’unica vittoria ottenuta sin qui. Nel girone G di B2 femminile vince 3-2 (23-25, 25-18, 22-25, 25-23, 15-12) la My Mech Cervia contro il fanalino di coda Foligno: per le adriatiche, terz’ultime in classifica 2 punti d’oro. Cade, invece, in casa 1-3 (17-25, 17-25, 26-24, 16-25) la Fenix Energia, al cospetto del Gs Team 80 di Gabicce Mare, quarta forza del torneo. Sport.quotidiano.net
