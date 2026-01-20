Juventus per staccare il pass della qualificazione occorre battere il tabù Benfica

Mercoledì sera, l'Allianz Stadium ospiterà la sfida tra Juventus e Benfica, un incontro decisivo per la qualificazione europea. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con i bianconeri che cercano di superare il tabù Benfica e ottenere i punti necessari. Un appuntamento che richiede concentrazione e determinazione, in un contesto internazionale di grande rilevanza.

Mercoledì sera l’ Allianz Stadium sarà il palcoscenico di Juventus-Benfica, un appuntamento europeo dal pronostico per nulla scontato. Nel girone unico di Champions League, i bianconeri, grazie ai successi sul Pafos ed il BodøGlimt dello scorso mese, hanno l’occasione di blindare con un turno d’anticipo il pass per i play-off. Dall’altra parte, però, il Benfica sbarca a Torino senza alternative, costretto a cercare l’impresa per tenere vive le speranze di qualificazione alla fase successiva. I precedenti tra Juventus e Benfica. La squadra di José Mourinho arriva all’ Allianz Stadium sulle ali dell’entusiasmo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, per staccare il pass della qualificazione occorre battere il tabù Benfica Leggi anche: Due rossoneri possono staccare il pass per i prossimi Mondiali: ecco chi scenderà in campo oggi Leggi anche: Germania-Slovacchia (Qualificazioni Mondiali Europa, 17-11-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Mannschaft pronta a staccare il pass per il mondiale Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Cagliari-Juventus 1-0: video, gol e highlights - I bianconeri non riescono a staccare la Roma in classifica, restano a 39 punti e adesso rischiano il sorpasso da parte dei giallorossi. sport.sky.it

HT: Juventus 1 vs 1 benfica women

Staccare Napoli, Juventus e Roma e non far scappare l'Inter: l'obiettivo di stasera è vincere Bisognerà scendere in campo con la stessa grinta del nostro Mister #Milan #ComoMilan #SerieA - facebook.com facebook

Malen subito protagonista, la Roma batte il Torino 2-0 e stacca la Juventus: per Gasperini ora c'è il Milan di Allegri x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.