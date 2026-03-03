Volkswagen T-Roc | perché la nuova generazione sorprende davvero

La nuova Volkswagen T-Roc introduce numerose novità, tra cui un interno più spazioso, l'integrazione di ChatGPT per l'assistenza e sedili con funzione massaggio. La vettura si presenta con un design aggiornato e tecnologie avanzate, puntando a migliorare l’esperienza di guida e comfort. Questi cambiamenti sono stati annunciati dalla casa automobilistica e sono stati mostrati nelle presentazioni ufficiali.

Più spazio, ChatGPT a bordo e massaggio sui sedili: la nuova Volkswagen T-Roc cambia tutto. L'abbiamo guidata tra le colline della Valpolicella.