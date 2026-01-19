Lancio dallo spirito rock per la nuova Volkswagen T-Roc presentata da Eurocar Bergamo

Eurocar Bergamo ha presentato la nuova Volkswagen T-Roc, un modello iconico della gamma Volkswagen, in una serata dedicata allo spirito rock. L’evento, svoltosi giovedì 15 gennaio nello showroom di via Quinto Alpini a Bergamo, ha riunito appassionati e clienti, offrendo un’anteprima del veicolo in un’atmosfera coinvolgente e sobria. Una prima occhiata a un’auto che combina stile e funzionalità, ideale per chi cerca un veicolo versatile e di carattere.

Atmosfere rock, grande partecipazione e uno dei modelli più iconici della gamma Volkswagen sono stati gli ingredienti della serata di presentazione della nuova T-Roc, andata in scena giovedì 15 gennaio nello showroom Eurocar Bergamo di via Quinto Alpini a Bergamo. Un evento pensato come un’esperienza immersiva, in linea con il carattere deciso del modello e con il posizionamento del brand che ha trasformato lo showroom in un vero e proprio palcoscenico. Ad accogliere gli ospiti, un allestimento che ha visto protagoniste tre vetture esposte – due T-Roc R-Line e una T-Roc Style – accompagnate da una colonna sonora dal vivo: un’introduzione rock affidata a Giulio Maceroni, seguita dall’esibizione della band che ha animato l’intera serata.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Nuova Volkswagen T-Roc. Presentato da Eurocar Bergamo il Suv leader dal comfort intelligente e dall’anima ibrida

Eurocar Bergamo presenta la nuova Volkswagen T-Roc, un SUV che combina comfort intelligente e tecnologia ibrida. Dotata di interni premium, head-up display e sedili ergonomici con supporti lombari e funzione massaggio, questa vettura si distingue per praticità e raffinatezza. Un’opzione ideale per chi cerca un veicolo versatile, affidabile e attento alle esigenze di comfort e sostenibilità.

