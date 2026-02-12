La Volkswagen T-Roc di seconda generazione si rinnova, introducendo l’elettrificazione. Arriva con un sistema mild hybrid a 48 volt, che si limita ad alleggerire il motore senza cambiare troppo le sue caratteristiche. La vettura si presenta più leggera, pronta a offrire un’esperienza di guida più efficiente senza stravolgere le sue linee e il suo stile.

Sulla Volkswagen T-Roc di seconda generazione arriva l'elettrificazione. Leggera, al momento del lancio, dato che si parla di un sistema mild hybrid a 48 V che non va a stravolgere il powertrain della vettura, composto principalmente dal 1.5 eTsi, il noto quattro cilindri in linea turbo benzina da 150 Cv e 250 Nm di coppia del brand tedesco. A trazione anteriore e con cambio automatico Dsg a sette rapporti, il Suv della casa automobilistica di Wolfsburg ha raggiunto la piena maturità con la seconda serie, ben 12 cm più lunga della prima generazione e con un carattere, una personalità, un'identità in prima linea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen T-Roc è tutta nuova: la prova completa

Volkswagen T-Roc 2026: nuovo modello, più tecnologia e meno consumiL’attesa per la Volkswagen T-Roc 2026 è finalmente giunta al termine, svelando un’evoluzione che promette di consolidare il primato di uno dei ... motorage.it

Volkswagen T-Roc, i motori della nuova generazione del B-SUV di successoVolkswagen T-Roc: la nuova generazione segna la svolta 100% ibrida, con motori mild e full hybrid, trazione integrale 4MOTION e consumi contenuti ... virgilio.it

