Vlahovic rassicura la Juventus | l' apertura al rinnovo dopo l' incontro decisivo

Dusan Vlahovic ha incontrato i rappresentanti della Juventus per discutere del suo contratto. Dopo settimane di tensione, l’attaccante ha espresso la disponibilità a valutare il rinnovo. La società torinese ha confermato l’avvio di un confronto diretto con il giocatore. La questione contrattuale di Vlahovic resta al centro delle attenzione in casa bianconera.

La situazione contrattuale di Dusan Vlahovic tiene nel mirino la Juventus, con una fase di chiarimento in atto dopo settimane di tensioni. un incontro decisivo si è svolto alla Continassa, all’alba della trasferta verso roma, coinvolgendo figure chiave e alimentando ottimismo sull’opzione rinnovo, oltre la scadenza prevista a giugno. alla riunione hanno partecipato il padre Milos, l’AD Damien Comolli e Giorgio Chiellini, in un contesto che ha segnato un cambio di orientamento rispetto alle settimane precedenti. Vlahovic avrebbe rassicurato la dirigenza sulla sua volontà di proseguire con la maglia bianconera, non manifesando accordi con altri club nonostante i persistenti interessi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Vlahovic rassicura la Juventus: l'apertura al rinnovo dopo l'incontro decisivo Rinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto!Rinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se... Rinnovo Vlahovic, primo incontro positivo: c'è apertura reciproca per il prolungamentoLa Juve prosegue la strategia di consolidare la propria linea offensiva tramite rinnovi mirati, mirando a blindare i giocatori ritenuti... Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vlahovic rassicura La svolta: Vlahovic apre al rinnovo, la Juventus spinge per uno sconto sull'ingaggioTra la Juventus e Dusan Vlahovic è ufficialmente partita la fase della riflessione. Un recente blitz a Torino dell'entourage del serbo, guidato. tuttomercatoweb.com Infortunio Vlahovic, fine del calvario e la decisione per Juventus-PisaTiene banco l’infortunio di Vlahovic in casa Juventus. Come confermato nella giornata di ieri, l’attaccante serbo è ormai pronto al ritorno a completa disposizione. Spalletti potrebbe riabbracciare l’ ... fantamaster.it