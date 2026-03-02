Rinnovo Vlahovic primo incontro positivo | c' è apertura reciproca per il prolungamento

La Juventus ha avuto il primo incontro con l'agente di Vlahovic per discutere il rinnovo del contratto. Durante la riunione, sono state esaminate le possibilità di prolungamento e sono emerse aperture da entrambe le parti. La società intende consolidare la sua linea offensiva con rinnovi mirati e punta a mantenere in rosa i giocatori considerati strategici.

La Juve prosegue la strategia di consolidare la propria linea offensiva tramite rinnovi mirati, mirando a blindare i giocatori ritenuti indispensabili per il progetto tecnico. Dopo l’annuncio del prolungamento di Weston McKennie, l’attenzione si è spostata su Dusan Vlahovic, la cui scadenza contrattuale è a fine stagione e assume dunque carattere prioritario. Un primo incontro tra le parti si è svolto la scorsa settimana: è emersa una disponibilità reciproca a proseguire insieme, pur senza un accordo definitivo. La società ha ribadito la volontà di trattenere il centravanti, ma ha anche posto paletti economici chiari per mantenere sostenibile l’impatto sul bilancio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

