Dimenticate filtri e botox | in passerella al Met Opera la top model 57enne mostra a tutti cosa significa davvero essere una donna magica Il suo segreto? È in un dettaglio semplicissimo
Dimenticate filtri e botox: al Met Opera di New York, la top model Christy Turlington, 57 anni, sfila senza trucco e senza interventi, mostrando a tutti cosa significa davvero essere una
S otto le volte dorate del Metropolitan Opera House, l’atmosfera della New York Fashion Week AI 2627 si cristallizza in un istante di puro splendore quando Christy Turlington appare per l’uscita finale della sfilata di Michael Kors. Bellissima ben oltre la soglia dei 50 anni, anche con trucco praticamente a zero. NYFW 2026, Michael Kors racconta la leggerezza elegante dei viaggi X Leggi anche › Grandi assenze e qualche novità: il calendario della prossima Paris Fashion Week 2026 Il come back trionfale in passerella. Il momento clou della sfilata arriva quando la supermodella attraversa la passerella. 🔗 Leggi su Iodonna.it
