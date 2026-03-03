Viviana Botter muore stroncata dalla malattia scoperta la scorsa estate | la 47enne lascia tre figli

Viviana Botter, madre di tre figli, è deceduta sabato scorso alla Casa dei Gelsi a Treviso. La donna, di 47 anni, aveva scoperto una malattia l’estate precedente. La notizia della sua morte ha suscitato dolore nella comunità locale. La sua scomparsa rappresenta la conclusione di un percorso difficile legato alla malattia.

MONASTIER (TREVISO) - Viviana Botter, mamma di tre figli, si è spenta a 47 anni sabato scorso alla Casa dei Gelsi a Treviso. A stroncarla è stata una malattia che aveva scoperto la scorsa estate e che in questi mesi l’aveva debilitata progressivamente nonostante il suo coraggio e il supporto della famiglia. Viviana, originaria di Roncade, da qualche anno risiedeva a Monastier, dove aveva comprato casa insieme al marito Ennio Franceschini; con loro vivevano i tre figli preadolescenti: Antonio e le gemelline Maria e Asia. Di professione era impiegata in uno studio commercialistico, dov’era molto apprezzata. IL RICORDO La notizia della sua... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

