Imprenditrice e mamma | Amana Volpi è morta stroncata dalla malattia

Amana Volpi, imprenditrice e madre di Bolgare, è deceduta dopo una lunga battaglia contro la malattia. Conosciuta nel piccolo comune della Bergamasca, aveva lasciato un’impronta significativa nella comunità locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per amici e conoscenti, che la ricordano per il suo impegno e la sua dedizione. La notizia si diffonde tra coloro che avevano condiviso con lei momenti di vita e lavoro.

Si è dovuta arrendere alla malattia con cui purtroppo conviveva ormai da quasi due anni: Amana Volpi era conosciutissima a Bolgare e non solo, il piccolo Comune della Bergamasca – ai confini con il territorio bresciano – nel quale abitava da sempre e dove si era fatta ricordare per le sue. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Imprenditrice e mamma: Amana Volpi è morta stroncata dalla malattia Leggi anche: Giovane mamma stroncata dalla malattia: Samantha è morta a 49 anni Leggi anche: Giovane mamma stroncata dalla malattia: Samantha è morta a 49 anni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Imprenditrice e mamma: Amana Volpi è morta stroncata dalla malattia. A Bolgare addio ad Amana, innamorata della vita. «Ha dato tanto senza mai risparmiarsi» - Amana Volpi, di Bolgare, è morta a 52 anni dopo mesi di malattia. ecodibergamo.it

Silvia, imprenditrice agricola e mamma di tre bimbi: «La parola d’ordine? Essere organizzati» - Mi piace vivere tra i campi aperti, nella natura, mi dona tranquillità e pace, un grande senso di libertà e spero di trasmettere tutto ciò ai miei tre bambini»: Silvia Bentoglio è una giovane ... ecodibergamo.it

L’influencer e imprenditrice, mamma innamoratissima di Priscilla, ha detto di non rimpiangere il pancione, invitando tutte a non sentirsi in colpa per questo x.com

Letizia, il cuore di Tenuta La Macchia Co-proprietaria, imprenditrice, pilastro fondamentale. Con passione, visione e una forza silenziosa, ogni giorno dà valore a ogni scelta e a ogni passo della nostra azienda. Donna, guida, e Mamma Capace di unir - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.