Imprenditrice e mamma | Amana Volpi è morta stroncata dalla malattia

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amana Volpi, imprenditrice e madre di Bolgare, è deceduta dopo una lunga battaglia contro la malattia. Conosciuta nel piccolo comune della Bergamasca, aveva lasciato un’impronta significativa nella comunità locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per amici e conoscenti, che la ricordano per il suo impegno e la sua dedizione. La notizia si diffonde tra coloro che avevano condiviso con lei momenti di vita e lavoro.

Si è dovuta arrendere alla malattia con cui purtroppo conviveva ormai da quasi due anni: Amana Volpi era conosciutissima a Bolgare e non solo, il piccolo Comune della Bergamasca – ai confini con il territorio bresciano – nel quale abitava da sempre e dove si era fatta ricordare per le sue. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

