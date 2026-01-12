Mamma e instancabile volontaria | addio a Liliana stroncata dalla malattia
Liliana Piccinotti, 62 anni, si è spenta nelle ultime ore dopo una lunga lotta contro una malattia. Mamma e volontaria attiva, lascia un ricordo di dedizione e impegno nella comunità. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per chi la conosceva e apprezzava il suo spirito di solidarietà.
Liliana Piccinotti aveva 62 anni ed è scomparsa nelle scorse ore, dopo una lunga battaglia contro una malattia con cui conviveva da tempo. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione a Rezzato, la cittadina dell’hinterland dove aveva sempre vissuto e dove era molto conosciuta e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
