Cautano a Carnevale maschere e… solidarietà | raccolta fondi per un defibrillatore

A Cautano, il Carnevale 2026 si arricchisce di un’iniziativa di solidarietà: una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore. Durante le celebrazioni, maschere e allegria si affiancano a un gesto di grande valore sociale, contribuendo alla sicurezza e al benessere di tutta la comunità. Un’occasione per vivere il Carnevale in modo consapevole e solidale, un passo importante per la tutela della salute pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa A Cautano il Carnevale 2026 non sarà solo colori, maschere e risate, ma un momento in cui il divertimento potrà trasformarsi anche in un gesto concreto di attenzione verso tutta la comunità. Si partirà con i festeggiamenti domenica 15 febbraio con la consueta sfilata in maschera: alle 15:00 ritrovo a Piazza Vittorio Veneto, per poi arrivare alle 17:00 in Piazza Principessa di Piemonte. Un pomeriggio pensato per tutti, soprattutto per le famiglie e i più piccoli, tra giochi, gonfiabili, zucchero filato e tanto altro. L’atmosfera sarà quella che solo il Carnevale sa creare: leggera, rumorosa, piena di sorrisi e di volti dipinti di felicità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

