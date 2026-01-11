Con ' Io Canto per Ant' raccolti fondi per visite dermatologiche gratuite per la prevenzione oncologica

La Fondazione Ant, rappresentata dal delegato di Pisa Pietro Augello, ringrazia tutte le persone che hanno partecipato ieri all’evento 'Io Canto per Ant'. Attraverso le donazioni raccolte, si sostiene l’organizzazione di visite dermatologiche gratuite per la prevenzione oncologica e i servizi di assistenza domiciliare sul territorio pisano. Un grazie a chi ha contribuito con il suo supporto a questi importanti progetti di prevenzione e cura.

