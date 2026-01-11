Con ' Io Canto per Ant' raccolti fondi per visite dermatologiche gratuite per la prevenzione oncologica
La Fondazione Ant, rappresentata dal delegato di Pisa Pietro Augello, ringrazia tutte le persone che hanno partecipato ieri all’evento 'Io Canto per Ant'. Attraverso le donazioni raccolte, si sostiene l’organizzazione di visite dermatologiche gratuite per la prevenzione oncologica e i servizi di assistenza domiciliare sul territorio pisano. Un grazie a chi ha contribuito con il suo supporto a questi importanti progetti di prevenzione e cura.
Fondazione Ant, con il delegato di Pisa Pietro Augello, ringrazia tutte le persone che hanno assistito ieri, sabato 10 gennaio, all'evento 'Io Canto per Ant', e che con la loro donazione hanno sostenuto i progetti di prevenzione oncologica e di assistenza domiciliare sul territorio pisano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
"Io Canto per Ant" al teatro Nuovo - Uno spettacolo all’insegna della musica per sostenere le iniziative di prevenzione oncologica e assistenza domiciliare ai pazienti oncologici del territorio pisano. msn.com
