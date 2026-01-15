Monselice via ai lavori alla Rocca | interventi su Castello Cini e Mastio

A Monselice sono iniziati i lavori di restauro alla Rocca, con interventi su Castello Cini e Mastio. Dopo anni di attese, sono stati avviati due cantieri, destinati a preservare e valorizzare il complesso monumentale. L'intervento, che supera 1,5 milioni di euro, rappresenta un passo importante per la tutela e la manutenzione di uno dei simboli della città.

Una nuova fase. Dopo anni di interventi parziali e attese, sono partiti ieri alla Rocca di Monselice due cantieri strategici che interesseranno il cuore del complesso monumentale e uno dei suoi accessi più simbolici, con un investimento complessivo che supera 1,5 milioni di euro. Nell'ottobre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

