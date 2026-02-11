Il meraviglioso Castello Cini e il cammino delle 7 chiesette di Villa Duodo la visita a Monselice
Domenica 22 febbraio 2026, i visitatori si ritroveranno ai piedi dei Colli Euganei per scoprire due facce di Monselice. Prima si esplora il maestoso Castello Cini, poi si attraversano le sette chiesette di Villa Duodo, un percorso che unisce storia e spiritualità in un solo giorno.
? Domenica 22 febbraio 2026?Una visita ai piedi dei Colli Euganei, capace di offrire una duplice lettura ai partecipanti: si passerà dall’austerità del Castello alla spiritualità e carica devozionale del Santuario giubilare delle sette chiesette di Villa Duodo.?? Ai piedi del Colle della Rocca.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
