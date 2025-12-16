San Colombano al Lambro | visita guidata al castello e all' oratorio di San Rocco con apertura straordinaria

San Colombano al Lambro apre le sue porte per una visita guidata esclusiva al castello e all'oratorio di San Rocco, offrendo l'opportunità di scoprire un borgo ricco di storia, arte e spiritualità. Un'occasione unica per immergersi in un patrimonio secolare, ammirando luoghi di grande valore culturale e architettonico.

San Colombano al Lambro è un borgo che custodisce secoli di storie di nobiltà, arte e devozione. Ogni pietra, ogni scorcio, ogni edificio racconta un passato affascinante, che torna a rivivere grazie a questa visita guidata esclusiva di Lombardia Segreta.Il nostro viaggio inizierà dall'imponente.

