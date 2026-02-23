Le donne di Villa Molin visita e spettacolo del soprano Veronica Rampado

Il soprano Veronica Rampado anima l'evento dedicato alle donne di Villa Molin, che si tiene l’8 marzo. La causa è la celebrazione della Festa della donna, e l’occasione include una visita guidata tra le storie femminili legate alla villa. Durante l’evento, Rampado interpreta brani che raccontano il passato delle donne che hanno vissuto in questo luogo. La giornata si conclude con uno spettacolo musicale che coinvolge il pubblico presente.

Sono molte e ricche di fascino le storie delle donne legate a Villa Molin. Ve le racconteremo l’8 marzo durante una speciale visita guidata, nel giorno della Festa della donna. Saranno visitabili con una guida esperta in storia dell’arte e in storia locale sia il parco che l'interno della villa e con l'occasione racconteremo le affascinanti vicende delle donne che l'hanno vissuta e che hanno legato alla villa la loro importanza sociale, la ricerca di bellezza e amore per l'arte. Tra queste la dogaressa Morosina Morosini potente e ricchissima moglie del doge Marino Grimani, suocera del committente Nicolò Molin. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

A villa Molin crediamo fortemente nel valore educativo dell'ARTE, indispensabile per lo sviluppo della creatività, della riflessione critica e della comunicazione. Accogliamo sempre con piacere le famiglie in villa e i bambini entrano gratuitamente fino a 7 anni P - facebook.com facebook