Palazzo Reale di Napoli domani visita tattile e a Villa Pignatelli venerdì visita guidata alla Sala da Pranzo
Scopri le opportunità di approfondimento culturale e accessibilità offerte dal Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli, con visite tattili, guidate e eventi speciali pensati per tutti, tra storia, arte e cultura alimentare, dal 27 al 29 ottobre. Un'occasione unica per esplorare questi luoghi ricchi di storia e significato attraverso esperienze coinvolgenti e inclusive.
Eventi speciali e visite guidate tra accessibilità, cultura alimentare e storia al Palazzo Reale di Napoli e al Museo Pignatelli.. Giovedì 11 dicembre, dalle ore 10.30 e alle ore 12.30, è prevista al Palazzo Reale di Napoli una visita tattile all’insegna dell’accessibilità, a cura del personale ministeriale del Museo. L’appuntamento è stato programmato in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata nel 1992 dall’ONU, alla quale aderisce ogni anno il Ministero della Cultura, che è stata celebrata lo scorso il 3 dicembre, giornata di chiusura settimanale del mercoledì della reggia napoletana. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Roberto Celestri. TheeLightman · Love Story. Inside Royal Palace of Naples, Italy. All’interno del Palazzo Reale di Napoli. #palace #naples #napoli - facebook.com Vai su Facebook
#MRTcare ? Nel Palazzo Reale di Torino, come un enorme fiocco di neve, torna a splendere il lampadario del Gabinetto Cinese: l'intervento di manutenzione ha permesso il recupero della brillantezza grazie alla pulitura degli elementi in cristallo molato e v Vai su X
A NAPOLI - Palazzo Reale, giovedì Visite tattili e a Villa Pignatelli venerdì racconti sulla Tavola dei Re - Due visite le organizzate nei prossimi giorni accompagnate da storici dell’arte. napolimagazine.com scrive
È latitante e si nasconde tra i pastorelli del presepe in piazza: arrestato a Galatone ilfattoquotidiano.it
Infortuni Inter, nuova valutazione su Dumfries e Darmian in vista della Supercoppa internews24.com
Maria Corina Machado assente alla consegna del Premio Nobel: ecco spiegato il motivo metropolitanmagazine
#iltempodioshø metropolitanmagazine
Voli di Natale, è stangata: aumenti del 700% rispetto ad altri periodi ilgiorno.it
Monza, uomo misterioso al volante di una 500: l’inseguimento finisce con l’incidente e le botte agli agenti ilgiorno.it