Virtus Entella - Modena probabili formazioni | Un gradito ritorno e possibili rotazioni per i gialli
È il giorno di Virtus Entella – Modena, match infrasettimanale della ventottesima giornata di Serie BKT previsto questa sera alle 20:00 allo stadio "Enrico Sannazzari" di Chiavari.I liguri di Chiappella sono reduci dalla terza sconfitta consecutiva, arrivata con il risultato di 2-0 in casa del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Pescara - Modena, probabili formazioni | Un gradito ritorno e un'assenza di spessore per i gialliSponda Pescara, le scelte di GorgoneDelfini che dovranno fare a meno del loro regista Valzania per squalifica.
Tutto quello che riguarda Virtus Entella
Temi più discussi: Serie B: Virtus Entella-Modena, le probabili formazioni e dove seguire il match dei canarini; Virtus entella Modena: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; Scheda squadra Virtus Entella U19; Virtus Entella-Modena, i precedenti: un solo ko a Chiavari per i gialloblù. Per la terza volta in stagione i canarini ritrovano l'arbitro Tremolada.
Pronostico Virtus Entella-Modena: c’è l’enigma del fortino sinteticoVirtus Entella-Modena è una partita di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it
Pronostico Virtus Entella vs Modena – 3 Marzo 2026La sfida di Serie B tra Virtus Entella e Modena si gioca il 3 Marzo 2026 alle 20:00 presso lo Stadio Comunale. Un appuntamento che promette equilibrio, ... news-sports.it
Virtus Entella - Modena Serie B – 28ª giornata Stadio Sannazzari, Chiavari Martedì 3 Marzo – ore 20 È vigilia di un match chiave per entrambe le squadre nella cadetteria: la Virtus Entella ospita il Modena FC in una sfida che può influenzare si - facebook.com facebook
HALF TIME Monza Virtus Entella 0 - 0 #SerieBKT #LaBChannel x.com