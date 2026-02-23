Inaugurazione Viridea

L’apertura del nuovo negozio Viridea a Carate Brianza ha attirato molte famiglie, grazie a una giornata ricca di attività. La causa è l’inaugurazione, che ha portato divertimento con mongolfiere colorate, bolle giganti e truccabimbi. I visitatori hanno potuto esplorare gli spazi e approfittare delle offerte speciali del negozio. La festa continua con eventi programmati per tutto il fine settimana, creando un’atmosfera vivace in centro paese.

Mongolfiera, bolle e truccabimbi. In Brianza questo weekend si festeggia l'apertura del nuovo negozio Viridea di Carate Brianza. L'appuntamento è per sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo e per celebrare l'arrivo del primo punto vendita del marchio del settore garden arriva anche una mongolfiera. Durante tutto il fine settimana i visitatori saranno accolti all'ingresso da una mini-mongolfiera per scattare foto ricordo, e i più piccoli dalle 10 alle 18 potranno divertirsi liberamente tra truccabimbi, laboratori di bolle di sapone e palloncini modellabili. Non mancheranno poi golose sorprese, promozioni speciali, omaggi verdi.