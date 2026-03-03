Violenze sessuali sugli allievi 14enni | arrestato maestro di arti marziali

Un maestro di arti marziali è stato arrestato dopo che le autorità hanno scoperto che le sue lezioni all’accademia di arti marziali nascondevano molestie e abusi nei confronti di allievi di 14 anni. Le indagini hanno portato all’arresto in seguito alle accuse di violenze sessuali ripetute sui giovani studenti. L’uomo è stato fermato e portato in custodia.

Le sue lezioni all'accademia di arti marziali nascondevano, secondo gli investigatori, molestie e abusi nei confronti dei suoi giovani allievi. Così il 27 febbraio un uomo di 56 anni, bolognese e maestro di arti marziali di professione, è stato arrestato e portato in carcere dalla Squadra Mobile.