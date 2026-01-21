Sicurezza a scuola l’ANPE commenta le misure su psicologi e metal detector | essenziale lavorare sulle competenze formative per prevenire il disagio

L'ANPE sottolinea l'importanza di potenziare le competenze formative nelle scuole, evidenziando che interventi come l'inserimento di pedagogisti possono contribuire a una prevenzione del disagio. In risposta alle recenti misure di sicurezza, tra cui l'uso di metal detector e la presenza di psicologi, l'associazione evidenzia la necessità di un approccio educativo più strutturato e integrato, volto a rafforzare il benessere degli studenti e la sicurezza scolastica.

L'ANPE commenta le misure di sicurezza governative chiedendo di integrare i pedagogisti per una prevenzione educativa strutturale. L'associazione propone protocolli misti con gli psicologi per lavorare su regole e responsabilità, oltre la sola gestione dell'emergenza. L'Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE) ha diffuso un comunicato stampa per intervenire nel dibattito sulla sicurezza e il benessere negli istituti scolastici. Le recenti dichiarazioni dei ministri Giuseppe Valditara e Matteo Salvini hanno riacceso l'attenzione su baby gang e disagio giovanile, spingendo la presidente Maria Angela Grassi a chiarire la posizione della categoria.

