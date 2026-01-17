Violenza a scuola l'esperta | Servono educazione affettiva e metal detector per gestire il disagio
Dopo l’omicidio a La Spezia, si torna a discutere di violenza scolastica. La pedagogista Giovanna Pini evidenzia come il disagio emotivo e l’isolamento siano fattori chiave, sottolineando l’importanza di un’educazione affettiva e di strumenti come i metal detector per prevenire incidenti. Un intervento che invita a riflettere sulle cause profonde e sulle strategie di supporto nelle scuole.
Fanpage.it ha intervistato la pedagogista Giovanna Pini, psicologa e presidente del Centro Nazionale contro il Bullismo - Bulli Stop, per parlare di violenza tra i giovani dopo l'omicidio nella scuola La Spezia: "Non è una questione di etnia, ma di fragilità emotiva e isolamento. E la scuola deve essere messa in condizione di intercettare i segnali di disagio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Gino Cecchettin a due anni dalla morte di Giulia: “Educazione affettiva dall’asilo, contro violenza e patriarcato”
Leggi anche: Educazione sessuale a scuola: cosa può (davvero) dire un insegnante? Schettini: “La mancata educazione affettiva incrementa il disagio e l’isolamento, i prof affrontino senza paura gli argomenti”
Studente ucciso, la psicologa: “I ragazzi vivono in contesti complessi, esposti a modelli aggressivi, anche online”.
Violenza a scuola, l’esperta: “Servono educazione affettiva e metal detector per gestire il disagio” - it ha intervistato la pedagogista Giovanna Pini, psicologa e presidente del Centro Nazionale contro il Bullismo - fanpage.it
SCUOLA/ “Contro la violenza di giovani senza padre servono luoghi veri di salvezza” - O che hanno rinunciato a trasmettere il senso della vita Siamo sempre più colpiti dalla rabbia e dalla ... ilsussidiario.net
Nicoletta Fabio: “Solidarietà alle ragazze del Sarrocchi, Siena deve dire no a ogni forma di violenza. La scuola sia luogo di rispetto e crescita morale” - facebook.com facebook
Quando sento “accoltellamento a scuola”, non penso subito alla violenza. Penso al fallimento del contenimento. Perché un coltello non serve solo a ferire. Serve a sentirsi più forti quando dentro ci si sente fragili. Serve a reggere ciò che non si riesce… x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.