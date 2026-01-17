Violenza a scuola l'esperta | Servono educazione affettiva e metal detector per gestire il disagio

Dopo l’omicidio a La Spezia, si torna a discutere di violenza scolastica. La pedagogista Giovanna Pini evidenzia come il disagio emotivo e l’isolamento siano fattori chiave, sottolineando l’importanza di un’educazione affettiva e di strumenti come i metal detector per prevenire incidenti. Un intervento che invita a riflettere sulle cause profonde e sulle strategie di supporto nelle scuole.

SCUOLA/ “Contro la violenza di giovani senza padre servono luoghi veri di salvezza” - O che hanno rinunciato a trasmettere il senso della vita Siamo sempre più colpiti dalla rabbia e dalla ... ilsussidiario.net

Nicoletta Fabio: “Solidarietà alle ragazze del Sarrocchi, Siena deve dire no a ogni forma di violenza. La scuola sia luogo di rispetto e crescita morale” - facebook.com facebook

Quando sento “accoltellamento a scuola”, non penso subito alla violenza. Penso al fallimento del contenimento. Perché un coltello non serve solo a ferire. Serve a sentirsi più forti quando dentro ci si sente fragili. Serve a reggere ciò che non si riesce… x.com

