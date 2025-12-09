Violenza di genere | essere agenti del cambiamento - Incontro con Gino Cecchettin
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione Pari Opportunità del Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” organizza un incontro in programma per giovedì 18 dicembre (ore 13) tra studentesse, studenti e Gino Cecchettin. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
"Violenza. La ritroviamo molto spesso nella vita quotidiana, come il bullo che ti tormenta tutti i giorni o la violenza insensata dei “maranza”. Ma oggi siamo qui per parlare di un altro tipo di violenza: la violenza di genere. Ma cos’è la violenza di genere? La viole - facebook.com Vai su Facebook
In situazioni di crisi, la violenza di genere aumenta. A Pemba, Mozambico, Karen Matimbe dell’UNHCR sostiene ogni giorno le sopravvissute e guida iniziative per garantire sicurezza e dignità. #16giorni di attivismo contro la violenza di genere Vai su X
Violenza di genere, Aiga e Siap donano alla Questura un’ opera dedicata alle vittime - In occasione dei “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere” iniziati il 25 novembre 2025, il Sindacato di Polizia Siap e l’Aiga (Associazione Italiani Giovani Avvocati), Sezione di Fermo, d ... Secondo cronachefermane.it