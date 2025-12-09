Violenza di genere | essere agenti del cambiamento - Incontro con Gino Cecchettin

Padovaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione Pari Opportunità del Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” organizza un incontro in programma per giovedì 18 dicembre (ore 13) tra studentesse, studenti e Gino Cecchettin. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

