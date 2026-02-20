Somministrazione non è più un impiego ponte | a Bergamo 5.979 lavoratori raddoppiati dal 2019

A Bergamo, il numero di lavoratori impiegati tramite contratti di somministrazione è salito a 5.979, quasi il doppio rispetto al 2019. Questa crescita dimostra che il settore ha cambiato volto, diventando una realtà stabile per molti. Sempre più aziende scelgono questa modalità di assunzione, puntando su contratti a lungo termine. La trasformazione si riflette anche sulla qualità del lavoro offerto, che si avvicina a quella di un impiego tradizionale. La situazione attuale mostra come la somministrazione si sia allontanata dall’immagine di passaggio temporaneo.

La somministrazione non è più un lavoro temporaneo né solo una porta d’ingresso nel mercato del lavoro, ma è sempre più una forma strutturale di occupazione. È quanto emerge dalla ricerca nazionale presentata da NIdiL Cgil sulle condizioni di chi lavora tramite agenzia, basata su migliaia di questionari raccolti in tutta Italia. L’indagine restituisce un quadro in cui una parte consistente dei lavoratori non è alla prima missione, lavora a tempo pieno e vive la somministrazione come una condizione che tende a prolungarsi nel tempo, spesso con aspettative di stabilizzazione. Allo stesso tempo, la ricerca mette in luce criticità considerate rilevanti dal sindacato: problemi su formazione e sicurezza, difficoltà nel garantire una reale parità di trattamento rispetto ai dipendenti diretti, un rapporto spesso distante con le agenzie e un peso eccessivo attribuito alla flessibilità e alla disponibilità oraria rispetto alla valorizzazione delle competenze.🔗 Leggi su Bergamonews.it

