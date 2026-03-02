Addio al re dei costumisti | è morto Vincenzo Canzanella

Vincenzo Canzanella, noto costumista napoletano, è scomparso all’età di 88 anni. La sua morte rappresenta una perdita importante nel settore dello spettacolo e della sartoria locale. Canzanella era riconosciuto come una figura di rilievo nel campo dei costumi teatrali e cinematografici, con una carriera che ha lasciato un segno significativo. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati.

Lutto nel mondo dello spettacolo e della sartoria napoletana. A 88 anni è venuto a mancare Vincenzo Canzanella. La notizia è stata diffusa sui social dal figlio Davide che ha ereditato la missione del padre e guida la "Canzanella costumi". Già sono tanti i messaggi pubblicati sui social per lo.