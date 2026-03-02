È morto Vincenzo Canzanella re dei costumi teatrali a Napoli

È scomparso a 88 anni Vincenzo Canzanella, noto costumista e maestro artigiano napoletano. La notizia è stata comunicata dal figlio Davide. Canzanella era riconosciuto come una figura di rilievo nel settore dei costumi teatrali, con una lunga carriera che gli aveva garantito fama internazionale. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca nel mondo dello spettacolo partenopeo.

L'annuncio del figlio Davide. Aveva 88 anni: maestro artigiano e costumista napoletano, Vincenzo Canzanella era conosciuto in tutto il mondo dello spettcolo.