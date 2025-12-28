Consiglio comunale Luigi Sofia Sinistra Unita per Pisa | Coalizione di centrosinistra lavori unita per il bene della città

Luigi Sofia, capogruppo di Sinistra Unita per Pisa, sottolinea l’importanza di un’azione congiunta della coalizione di centrosinistra per il futuro della città. A pochi mesi dalla fine del 2025, Sofia invita alla collaborazione e al dialogo tra le forze di minoranza per affrontare le sfide amministrative e promuovere uno sviluppo equilibrato e condiviso di Pisa.

A ridosso della fine del 2025 il capogruppo in Consiglio comunale di Sinistra Unita per Pisa - Avs, Luigi Sofia, esprime il proprio pensiero riguardo alle azioni che la minoranza di centrosinistra dovrà mettere in campo nei prossimi mesi. “Leggiamo con grande attenzione le prospettive e le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Consiglio comunale, Luigi Sofia (Sinistra Unita per Pisa): "Coalizione di centrosinistra lavori unita per il bene della città" Leggi anche: Campania: Bergamini (FI), 'noi asse portante coalizione, Sinistra unita solo da pallottoliere' Leggi anche: Schifani: unità della coalizione fondamentale per l’azione del governo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Scintille e accuse di aggressione. Sul ring Ferrante e Pasqualino; Eccellenze dello sport grossetano 2025: ecco tutti i premiati in Consiglio comunale dall'assessore Fabrizio Rossi. Arno navigabile e tempi: "Si chiarisca al consiglio" - "La Giunta deve fare chiarezza sulla navigabilità dell’Arno riferendo in Consiglio comunale". lanazione.it Steward in Piazza della Pera: "Il Comune li paga 13mila euro. Uno spreco di soldi dei pisani" - Luigi Sofia (Sinistra Unita) all’attacco dopo il question time di lunedi in consiglio comunale "Vigilantes che controllano cittadini intenti solo a godersi e vivere uno spazio pubblico" . lanazione.it Si avvisa la cittadinanza che il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta ordinaria per lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 09:30 presso la Sala Consiliare nella sede del Municipio. In allegato i facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.