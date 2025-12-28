Consiglio comunale Luigi Sofia Sinistra Unita per Pisa | Coalizione di centrosinistra lavori unita per il bene della città

Luigi Sofia, capogruppo di Sinistra Unita per Pisa, sottolinea l’importanza di un’azione congiunta della coalizione di centrosinistra per il futuro della città. A pochi mesi dalla fine del 2025, Sofia invita alla collaborazione e al dialogo tra le forze di minoranza per affrontare le sfide amministrative e promuovere uno sviluppo equilibrato e condiviso di Pisa.

A ridosso della fine del 2025 il capogruppo in Consiglio comunale di Sinistra Unita per Pisa - Avs, Luigi Sofia, esprime il proprio pensiero riguardo alle azioni che la minoranza di centrosinistra dovrà mettere in campo nei prossimi mesi. “Leggiamo con grande attenzione le prospettive e le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

