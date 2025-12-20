Villa Sofia Cervello la Fials rinnova i vertici sindacali | Gargano nuovo segretario aziendale

20 dic 2025

Il sindacato Fials rinnova gli organismi all’interno dell’azienda Villa Sofia Cervello. Alla presenza del commissario straordinario Giuseppe Forte, la sigla autonoma ha nominato in assemblea gli organismi statutari e la composizione della segreteria aziendale votando tutte le figure all’unanimità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

