Il sindacato Fials rinnova gli organismi all’interno dell’azienda Villa Sofia Cervello. Alla presenza del commissario straordinario Giuseppe Forte, la sigla autonoma ha nominato in assemblea gli organismi statutari e la composizione della segreteria aziendale votando tutte le figure all’unanimità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Villa Sofia Cervello, la Fials rinnova i vertici sindacali: Gargano nuovo segretario aziendale

Leggi anche: Villa Sofia-Cervello, stabilizzati 145 dipendenti: "Grosso passo avanti per il rafforzamento del personale aziendale"

Leggi anche: Villa Sofia-Cervello, firmato protocollo per avviare terapie geniche nei pazienti talassemici

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sanità, la Fials: Bene il piano per il tempo pieno agli operatori sociosanitari.

Villa Sofia-Cervello: in arrivo nuovo pronto soccorso, altre assunzioni e terapie innovative - La direzione strategica guidata da Alessandro Mazzara ha illustrato il bilancio del 2025 e i prossimi obiettivi. insanitas.it