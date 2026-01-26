Villa Arconati aperture straordinarie per le visite

Villa Arconati apre le sue porte in occasioni speciali, offrendo visite guidate che consentono di scoprire il suo suggestivo giardino e le sue storiche sale. Queste aperture straordinarie permettono di esplorare un patrimonio culturale ricco di storia e bellezza, in un’atmosfera tranquilla e riservata. Un’opportunità unica per apprezzare da vicino le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche di questa residenza storica di Castellazzo di Bollate.

Aperture straordinarie per visite guidate inedite nel giardino e nelle sale di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Nel cuore dell'inverno Fondazione Augusto Rancilio ha deciso di apre le porte della piccola Versailles alle porte di Milano, il 26, 27, 28 e 30 gennaio, per consentire al pubblico di ammirarne l'incanto e scoprire una verità affascinante: Villa Arconati non è nata per l'inverno. La Villa era una "villa di delizia" che veniva vissuta nei mesi estivi e nelle prime settimane dell'autunno quando i padroni di casa si trasferivano qui per la stagione della caccia. D'inverno, invece, il silenzio regnava sovrano, i saloni si svuotavano e la vita si spostava nei sontuosi palazzi di Milano.

