Villa Pamphilj e il Casino del Bel Respiro | quando visitare uno dei gioielli nascosti di Roma

Villa Pamphilj, situata nel cuore di Roma, rappresenta uno dei parchi storici più estesi e suggestivi della città. Il Casino del Bel Respiro, situato all’interno della villa, aggiunge fascino e interesse a questo spazio verde. Visitare in diverse stagioni permette di scoprire le sue atmosfere uniche e di apprezzare la tranquillità e la bellezza di uno dei luoghi più nascosti e ricchi di storia di Roma.

Villa Pamphilj è uno dei luoghi più amati e frequentati di Roma. Ogni giorno migliaia di visitatori, tra romani e turisti, attraversano i suoi viali e i suoi giardini restando colpiti dalla vastità e dalla bellezza di uno dei parchi storici più grandi della Capitale. All’interno della villa si trova uno degli edifici più affascinanti e meno conosciuti di Roma: il Casino del Bel Respiro, noto anche come Casino dell’Algardi. Fu voluto da Papa Innocenzo X Pamphilj (Giovanni Battista Pamphilj) e costruito a partire dal 1644 come residenza nobiliare di campagna della famiglia Pamphilj. Quando è possibile visitare il Casino del Bel Respiro.🔗 Leggi su Funweek.it

Argomenti discussi: Nido di vespe, spettacolo per la Giornata della Memoria al Teatro Villa Pamphilj; Italia-Germania: Meloni a vertice intergovernativo venerdi' a Villa Pamphilj; Cosa fare a Roma con i bambini: weekend sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026; Assegnazione del premio Energie all’associazione APS Le Regunanze, lunedì 12 gennaio Campidoglio Roma.

Villa Pamphilj, il laghetto si sta prosciugando: il comune punta sulle autobottiL'acqua sta cedendo il posto al fango e a soffrirne per primi sono gli animali della Villa, che nel laghetto trovano casa o saziano la propria sete Per queste povere creature è una vera e propria ... romatoday.it

La donna morta a Villa Pamphilj e il presunto killer forse sposati: il giallo del matrimonio a MaltaGli investigatori che indagano sulla donna trovata morta a Villa Pamphilj cercano di capire se Stella e Rexal Ford fossero sposati. Da confermare un presunto matrimonio a Malta. Segui le notizie di ... fanpage.it

"Nido di vespe", spettacolo per la Giornata della Memoria al Teatro Villa Pamphilj ift.tt/HLs7DJX x.com

CENA CON DELITTO A VILLA PAMPHILI Giovedì 22 gennaio, dalle 20:30 Per una notte, Casa Vidaschi si trasforma in Villa Pamphilj, custode di segreti oscuri e misteri mai svelati. Un delitto. Indizi nascosti. Sospetti ovunque. Tu, detective per una sera, do - facebook.com facebook