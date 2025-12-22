Produzione industriale a Verona in ripresa | cresce anche la domanda interna

22 dic 2025

La produzione industriale veronese continua a mostrare segnali di ripresa nel terzo trimestre del 2025, con una crescita dell'1,56% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche le previsioni per il quarto trimestre restano positive, con un incremento stimato dell'1,27%, confermando una.

