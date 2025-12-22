Produzione industriale a Verona in ripresa | cresce anche la domanda interna
La produzione industriale veronese continua a mostrare segnali di ripresa nel terzo trimestre del 2025, con una crescita dell’1,56% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche le previsioni per il quarto trimestre restano positive, con un incremento stimato dell’1,27%, confermando una. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Censis: cala la produzione industriale ma non quella di armi che cresce del 31% nei primi nove mesi dell’anno
Leggi anche: 152 milioni per le imprese creative del Sud: l’avviso pubblico «Cultura Cresce» anche per Calabria e Sicilia. Ecco come presentare la domanda
Lafert, via la Cig e ordini in aumento «Segnali di ripresa, 2026 in crescita».
L’industria italiana arretra più del previsto: analisti prudenti sulla ripresa - La produzione industriale italiana torna a diminuire a ottobre, interrompendo i segnali di stabilizzazione osservati nel bimestre precedente. finanza.repubblica.it
>>>ANSA/L'industria torna in calo. Istat, cresce l'incertezza - (di Chiara De Felice) Nuovo stop per l'industria italiana che, dopo un timido segnale di ripresa ad aprile, torna ad arretrare. ansa.it
Produzione industriale. La farmaceutica tira la ripresa: a ottobre +14,9% - Il dato fa ancora più impressione considerando che l'indice Istat registra mediamente “solo” un + 0,5%. quotidianosanita.it
Confindustria: in calo export e produzione industriale. Gli stranieri trainano il turismo ilsole24ore.com/art/confindust… x.com
Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/confindustria-calo-export-e-produzione-industriale-stranieri-trainano-turismo-AIkTIrW - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.