È una fotografia nitida quella scattata dall’analisi congiunturale del quarto trimestre 2025, curata dal Servizio studi della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi. Un report che restituisce l’immagine di un sistema produttivo brianzolo in lenta ripresa, capace di mantenere il segno positivo nonostante un contesto complesso, ma ancora attraversato da timori e incertezze che frenano la fiducia degli imprenditori. Nella provincia brianzola, la crescita tendenziale della capacità produttiva dell’ultimo trimestre 2025 colloca i volumi in aumento dell’1,7% rispetto al quarto trimestre 2024, un dato positivo ma inferiore alla media della Lombardia, che registra un +2,3%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Produzione, ripresa fragile. E le incertezze frenano la fiducia degli imprenditori

