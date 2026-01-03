' Fattoria sociale' contributo a sostegno del progetto della fondazione ' Dalla Terra alla Luna'

La Fattoria Sociale, sostenuta dalla fondazione Dalla Terra alla Luna, rappresenta un progetto dedicato all’inclusione e al sostegno di giovani con disturbo dello spettro autistico. Attraverso attività educative e agricole, mira a favorire l’autonomia e l’integrazione sociale. Un contributo a questo progetto significa contribuire a creare opportunità di crescita e sviluppo per ragazzi che affrontano sfide quotidiane, promuovendo un futuro più inclusivo e solidale.

Un contributo straordinario per la 'Fattoria sociale': inclusione e futuro per ragazzi con disturbo dello spettro autistico. La Fondazione Santini rinnova il proprio impegno a favore dell'inclusione e a sostegno delle fragilità con un intervento mirato e significativo.

