' Fattoria sociale' contributo a sostegno del progetto della fondazione ' Dalla Terra alla Luna'

Da ferraratoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fattoria Sociale, sostenuta dalla fondazione Dalla Terra alla Luna, rappresenta un progetto dedicato all’inclusione e al sostegno di giovani con disturbo dello spettro autistico. Attraverso attività educative e agricole, mira a favorire l’autonomia e l’integrazione sociale. Un contributo a questo progetto significa contribuire a creare opportunità di crescita e sviluppo per ragazzi che affrontano sfide quotidiane, promuovendo un futuro più inclusivo e solidale.

Un contributo straordinario per la ‘Fattoria sociale’: inclusione e futuro per ragazzi con disturbo dello spettro autistico. La Fondazione Santini rinnova il proprio impegno a favore dell’inclusione e a sostegno delle fragilità con un intervento mirato e significativo. Il consiglio di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

fattoria sociale contributo a sostegno del progetto della fondazione dalla terra alla luna

© Ferraratoday.it - 'Fattoria sociale', contributo a sostegno del progetto della fondazione 'Dalla Terra alla Luna'

Leggi anche: 'Dalla terra alla luna' al Ludum

Leggi anche: Dalla Fondazione Pisa un contributo alle 'Mense della solidarietà'

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

'Fattoria sociale', contributo a sostegno del progetto della fondazione 'Dalla Terra alla Luna'; La Fondazione Santini sostiene la nuova Fattoria Sociale.

Fattoria Montepacini: "L’agricoltura sociale e la ristorazione continuano a crescere" - Un’esperienza che fa scuola, un momento forte di agricoltura sociale quello che si porta avanti alla Fattoria Sociale Montepacini di Fermo. ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.