Arriva la Luna piena della Neve lo spettacolo più luminoso nel cielo di febbraio

La Luna piena di febbraio, chiamata Luna della Neve, si farà vedere nel cielo italiano tra sabato 28 e domenica 1° febbraio 2026. La notte, la Luna sarà al suo massimo splendore alle 23:09, regalando uno spettacolo luminoso e suggestivo a chi vorrà osservarla.

La Luna piena di febbraio, nota come Luna della Neve, si presenterà in tutto il suo splendore nel cielo italiano nella notte tra sabato 28 e domenica 1° febbraio 2026, raggiungendo il massimo della luminosità alle 23:09 (22:09 GMT, 17:09 EST). Un evento che, oltre a offrire uno spettacolo naturale di rara bellezza, richiama antiche tradizioni e simbologie legate al ciclo delle stagioni. Il fenomeno astronomico, che si verifica quando il nostro satellite si trova esattamente in opposizione al Sole rispetto alla Terra, appare pieno e massimamente luminoso, con una luminosità che si distingue anche in aree urbane con un certo grado di inquinamento luminoso.

