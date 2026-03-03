Vietati i viaggi in pigiama l’annuncio dell’aeroporto di Tampa scatena il caos ma era uno scherzo

L’aeroporto di Tampa ha annunciato che i viaggi in pigiama sarebbero stati vietati, scatenando un caos tra i passeggeri. Tuttavia, si è poi scoperto che si trattava di uno scherzo. Intanto, negli Stati Uniti, è comune vedere persone in pigiama fare la fila da Starbucks nelle prime ore del mattino.

Nel panorama delle consuetudini sociali statunitensi, poche immagini sono iconiche quanto la fila mattutina da Starbucks composta da persone in abbigliamento da notte. Negli Stati Uniti, presentarsi in pubblico con pantaloni a quadretti e pantofole non è considerato un segno di trascuratezza, bensì una manifestazione della pragmatica cultura del comfort. È in questo contesto che un recente annuncio dell’ Aeroporto Internazionale di Tampa (TPA) ha generato un’ondata di sconcerto collettivo, prima di rivelarsi una brillante operazione di marketing ironico. L’autorità aeroportuale della Florida ha diffuso attraverso i propri canali social un messaggio dal tono estremamente formale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

