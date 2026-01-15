C' è una bomba sull' aereo Si alzano i caccia ma era solo uno scherzo telefonico

Un falso allarme telefonico ha causato il panico su un aereo, portando alla mobilitazione di due caccia militari. Sebbene fosse solo uno scherzo di cattivo gusto, l’episodio ha suscitato preoccupazione e disagi, evidenziando le conseguenze di azioni irresponsabili in ambito di sicurezza aerea.

Quello che voleva essere soltanto uno scherzo, per quanto di cattivo gusto, ha scatenato il panico a bordo di un aereo, tanto da dare il via a una gravissima successione di eventi che hanno addirittura portato alla mobilitazione di due caccia militari. L'episodio è avvenuto in Spagna, dove il timore di una bomba a bordo di un vettore della Turkish Airlines ha innescato l'intera procedura di emergenza. Il fatto, stando a quanto riportato dalla stampa straniera, si è verificato nel corso della giornata di oggi, giovedì 15 gennaio. Il volo Turkish Airlines TK1853, partito da Istanbul alle 9.22, era diretto all'aeroporto di Barcellona, dove era atteso per le 11.

