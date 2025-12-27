Aiuto! Mia madre è priva di sensi scatta il ‘Codice rosso’ ma era uno stupido scherzo Colelli | Pronti alla denuncia

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una telefonata come tante ne arrivano alla Centrale Operativa del 118 di Foggia. Una voce concitata chiede aiuto: è una ragazza e riferisce che la madre è a terra, priva di sensi e di risposta a qualunque stimolo. Scatta quindi l'intervento di soccorso in ‘Codice Rosso’, ma la richiesta di aiuto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - “Aiuto! Mia madre è priva di sensi”, scatta il ‘Codice rosso’ ma era uno stupido scherzo. Colelli: “Pronti alla denuncia”

