Le macerie dell' alluvione diventano pezzi di design | sedie e arredi prima in mostra e poi in vendita

Dal 17 al 30 gennaio, l'Oratorio San Sebastiano di Forlì ospiterà una mostra che trasforma le macerie dell’alluvione in oggetti di design, come sedie e arredi. Frutto di una collaborazione tra Emilia Romagna Festival e No., l’esposizione propone un percorso tra arte e recupero, offrendo un’occasione di riflessione sul valore del riuso e della rinascita. Un evento che unisce creatività e sensibilità ambientale.

L'oratorio San Sebastiano di Forlì ospiterà dal 17 al 30 gennaio una mostra nata dalla collaborazione fra Emilia Romagna Festival e No.Vi.Art. di Forlì, di Filippo Agnelli dal titolo ". dell' alluvione. non si butta via niente!": 16 sedie uniche e originali, realizzate con i materiali.

