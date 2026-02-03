Calenda smentisce di essere candidato sindaco di Roma per il centrodestra. In una nota, il leader di Azione afferma di non aver mai parlato con nessuno di questa possibilità e definisce la notizia priva di ogni fondamento. La vicenda si sgonfia così in poche parole, senza lasciare molti dubbi sulla sua posizione reale.

« Notizia destituita di ogni fondamento, né tantomeno verificata con il sottoscritto. Mai parlato con qualcuno del centrodestra di questo argomento. Continueremo a lavorare per costruire un centro liberale europeista. Il resto è fantascienza e creatività artistica del giornalista ». È quanto ha scritto Carlo Calenda su X commentando un articolo del Corriere della Sera che parla di una « suggestione Campidoglio » per il leader di Azione e di un « piano nel centrodestra per candidarlo ». Nella coalizione al governo l’indicazione del prossimo candidato sindaco della Capitale, scrive il Corsera, spetta a Fratelli d’Italia, «ma la sintonia con Forza Italia apre all’ipotesi di una sua corsa» per il dopo-Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Calenda candidato sindaco di Roma per il centrodestra? La replica del leader di Azione

La voce che circola da qualche giorno in città è quella di Carlo Calenda come possibile candidato sindaco per il centrodestra.

Carlo Calenda mette subito le cose in chiaro.

