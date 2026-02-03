Calenda candidato sindaco di Roma per il centrodestra? La replica del leader di Azione
Calenda smentisce di essere candidato sindaco di Roma per il centrodestra. In una nota, il leader di Azione afferma di non aver mai parlato con nessuno di questa possibilità e definisce la notizia priva di ogni fondamento. La vicenda si sgonfia così in poche parole, senza lasciare molti dubbi sulla sua posizione reale.
« Notizia destituita di ogni fondamento, né tantomeno verificata con il sottoscritto. Mai parlato con qualcuno del centrodestra di questo argomento. Continueremo a lavorare per costruire un centro liberale europeista. Il resto è fantascienza e creatività artistica del giornalista ». È quanto ha scritto Carlo Calenda su X commentando un articolo del Corriere della Sera che parla di una « suggestione Campidoglio » per il leader di Azione e di un « piano nel centrodestra per candidarlo ». Nella coalizione al governo l’indicazione del prossimo candidato sindaco della Capitale, scrive il Corsera, spetta a Fratelli d’Italia, «ma la sintonia con Forza Italia apre all’ipotesi di una sua corsa» per il dopo-Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Carlo Calenda candidato sindaco di Roma per il centrodestra?
La voce che circola da qualche giorno in città è quella di Carlo Calenda come possibile candidato sindaco per il centrodestra.
Roma, Calenda candidato sindaco per il centrodestra? La smentita: “E’ fantascienza”
Carlo Calenda mette subito le cose in chiaro.
