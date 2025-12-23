La nona edizione di Leggenda Festival si terrà a Empoli dal 21 al 24 maggio 2026. Quest’anno il tema sarà

Lavori in pieno svolgimento e un tema accattivamene e carico di significati. La macchina si sta già muovendo per preparare "Leggenda festival", nona edizione, si terrà a Empoli dal 21 al 24 maggio. Una città che si apre, si allarga e accoglie, lettura e ascolto di storie e libri per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ma anche per adulti, laboratori e performance teatrali: un appuntamento ogni anno più atteso e vissuto per tutta la famiglia. Saranno quattro giorni di incontro tra chi scrive, chi illustra, chi recita, chi suona, chi legge, chi ascolta, chi insegna, chi impara. Leggenda 2026 è già iniziata: la formazione insegnanti, rivolta alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, è avviata e ad oggi sono 80 le classi che si sono iscritte al festival e che stanno conoscendo i libri degli autori e delle autrici che potranno incontrare a maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Leggenda festival, nona edizione. Dal 21 al 24 maggio 2026 “Luci“ il tema della kermesse

Leggi anche: Messina Opera Film Festival: si accende la nona edizione della kermesse

Leggi anche: Settimana velica internazionale, l'edizione 2026 a Livorno dal 24 aprile al 3 maggio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Leggenda festival. Nona edizione per la grande festa della lettura e dell’ascolto; Empoli. “Leggenda festival”, nona edizione: la grande festa della lettura e dell’ascolto dal 21 al 24 maggio 2026; Il Festival dello Sport di Trento gioca d’anticipo: la nona edizione dall’1 al 4 ottobre 2026.

Leggenda festival, nona edizione. Dal 21 al 24 maggio 2026 “Luci“ il tema della kermesse - La macchina si sta già muovendo per preparare "Leggenda festival", nona edizione, si terrà a Empoli dal 21 al 24 maggio. lanazione.it