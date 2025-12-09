Scopri il Museo della Moda e del Costume a Firenze | Un Viaggio nell’Eleganza e nella Storia

Il Museo della Moda e del Costume di Firenze offre un affascinante viaggio tra eleganza e storia, esplorando il patrimonio culturale della moda italiana. Attraverso esposizioni e collezioni uniche, i visitatori possono immergersi nelle evoluzioni stilistiche e nelle tradizioni che hanno segnato il panorama fashion del paese. Un'esperienza imperdibile per gli appassionati di moda e storia.

Firenze, Palazzo Pitti, riapre il Museo della Moda e del Costume - Il Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti fu inaugurato col nome di Galleria del Costume l’8 ottobre 1983 da Kirsten Aschengreen Piacenti, figura cardine nella formazione dell’attuale ... Scrive exibart.com

