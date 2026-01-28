Musetti agli Australian Open è riuscito in un'impresa sfortunata mai vista nella storia del tennis

Lorenzo Musetti aveva la possibilità di passare in semifinale agli Australian Open, ma si è ritirato nei quarti di finale. L’italiano era in vantaggio di due set su Novak Djokovic quando ha deciso di lasciare il campo, una decisione che ha sorpreso tutti e sollevato molte domande sulla sua condizione fisica.

Lorenzo Musetti si è ritirato nei quarti degli Australian Open mentre era in vantaggio di due set su Novak Djokovic. Il tennista italiano ha conquistato, ahi lui, un record. Musetti è il primo tennista a ritirarsi in una partita importante del Grande Slam avanti di due set.

