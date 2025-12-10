Viaggio nel Regno della Musica gli studenti del Sigonio diventano a loro volta insegnanti

Questa mattina, alla Tenda di viale Molza, si è tenuto il concerto “Viaggio nel Regno della Musica”, organizzato dal liceo Musicale e liceo delle Scienze Umane Carlo Sigonio. Un momento speciale in cui gli studenti sono diventati anche insegnanti, condividendo la loro passione musicale con il pubblico e mettendo in mostra i risultati del loro percorso di studi.

