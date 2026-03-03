non solo paesi arabi il foreign office modifica le raccomandazioni di viaggio anche per cipro turchia e grecia

Il Foreign Office ha aggiornato le raccomandazioni di viaggio, includendo non solo le aree più a rischio in Iran ma anche Cipro, Turchia e Grecia. Le nuove indicazioni riguardano le zone considerate più pericolose di questi paesi, in risposta alla crescente instabilità nella regione del Medio Oriente. Le modifiche sono state comunicate ufficialmente e riguardano i cittadini britannici che intendono viaggiare in queste aree.

Non solo le zone "caldissime" del conflitto in Iran. In un contesto di crescente instabilità in Medio Oriente, il Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) del Regno Unito ha pubblicato un aggiornamento significativo delle proprie raccomandazioni di viaggio per i cittadini britannici. Le nuove linee guida estendono le avvertenze non solo ai paesi tradizionalmente più a rischio ma anche ad alcuni paesi del Mediterraneo orientale come Cipro, Turchia e Grecia, a causa della possibile ricaduta della crisi regionale sull’Europa meridionale. Conflitto in espansione e rischi per i viaggi La decisione del Foreign Office arriva in seguito alle tensioni crescenti tra Iran, Stati Uniti e Israele, che hanno portato ad attacchi missilistici, chiusure di spazi aerei e un clima di incertezza diffusa per chi viaggia o vive all’estero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Argomenti discussi: Finisce l’era Khamenei. Non (ancora) la Repubblica Islamica; Guerra Iran-Usa vicina? Trump: Non ho ancora deciso. Due portaerei verso il Golfo. Gran Bretagna e Cina lasciano il Paese.

