Oltre Gaza | gli accordi miliardari di Israele con Europa e Paesi arabi

Oltre Gaza, gli accordi miliardari tra Israele, Europa e Paesi arabi svelano un lato meno noto delle relazioni internazionali. Mentre il conflitto a Gaza domina l'attenzione, esiste un fronte economico e diplomatic che evidenzia interessi e alleanze strategiche. Un approfondimento sui legami che, lontano dalle polemiche, influenzano il panorama globale e le dinamiche di potere nella regione.

Di Israele si continua a parlare quasi esclusivamente attraverso il prisma della guerra a Gaza, delle polemiche politiche e delle fratture diplomatiche che attraversano l'Europa e l'opinione pubblica occidentale. Ma questa narrazione rischia di oscurare una realtà parallela e altrettanto decisiva: Israele oggi è uno dei nodi strategici più rilevanti nello spazio euro-mediterraneo. Mentre infuriano le polemiche politiche, lo Stato ebraico fornisce missili all'Europa, gas all'Egitto e tecnologia agli Emirati.

