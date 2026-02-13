Niscemi frana sotto inchiesta | Procura ricostruisce dinamica e valuta rischi idrogeologici del territorio
La Procura di Gela sta indagando sulla frana avvenuta a Niscemi, un evento che ha causato danni alle abitazioni e ha sollevato dubbi sulla sicurezza del territorio. La ricostruzione dei fatti punta a capire come si sia verificata e quali siano i rischi idrogeologici ancora presenti nella zona. I tecnici stanno analizzando le pareti scoscese e le condizioni del suolo, mentre i residenti chiedono interventi rapidi per evitare nuovi smottamenti.
Frana di Niscemi: L’Inchiesta della Procura e il Quadro di un Territorio Fragile. Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è al centro di un’indagine della Procura di Gela dopo una frana che ha messo a rischio il territorio e sollevato interrogativi sulla gestione del rischio idrogeologico. Pubblici ministeri, supportati da un team di esperti e forze dell’ordine, stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’evento e accertare eventuali responsabilità, mentre la comunità locale attende risposte e soluzioni. Sopralluoghi Aerei e Terrestri: Alla Ricerca di Indizi. Le indagini si sono intensificate con un’ampia attività di sopralluogo condotta nella giornata di ieri e oggi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Niscemi al centro di un’analisi della Protezione Civile: verifiche sul territorio e rischi idrogeologici sotto la lente.
La Protezione Civile ha fatto un sopralluogo a Niscemi, nel Nisseno.
Frana Niscemi, nel 2022 il Piano per l'Assetto Idrogeologico denunciò i rischi idrogeologici e le aree più a rischio, ma l'allarme restò inascoltato - DOCUMENTO ESCLUSIVO
La frana a Niscemi torna a fare paura.
Argomenti discussi: Frana Niscemi, crolla la croce simbolo della resistenza; Niscemi, crolla l’auto in bilico sulla frana. Continua l’inchiesta per disastro colposo; Niscemi, l'inchiesta entra nel vivo: giovedì la task force della Procura sul fronte della frana; Niscemi, gli sfollati e gli edifici inagibili a 12 giorni dalla frana. Che è ancora attiva.
Frana di Niscemi: pm e consulenti, spunti interessanti per inchiestaL’ attività di ispezione e sopralluogo sull’area della frana di Niscemi svolta ieri e oggi dalla squadra investigativa composta dai tre pubblici ministeri della Procura di Gela, titolari del fascicolo ... ilfattonisseno.it
Niscemi, l’inchiesta sulla frana, le responsabilità e il futuro di una città che rischia di sparire. Il puntoDurante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, la presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, Domenica Motta, ha definito Niscemi la priorità dell’Italia , esprimendo vicinanza e solidarietà ... tg.la7.it
Ciclone e frana di Niscemi, pronta la piattaforma della Regione per le richieste di ristoro L’avviso, curato dal dipartimento delle Attività produttive e da Irfis, prevede un sostegno fino a 20 mila euro Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook
#Frana #Niscemi, per supportare le attività di soccorso dei #vigilidelfuoco, gli esperti in topografia del Corpo nazionale hanno realizzato un'importante analisi visiva: una GIF animata che mette a confronto la situazione PRIMA e DOPO l'evento, utilizzando imm x.com