Niscemi frana sotto inchiesta | Procura ricostruisce dinamica e valuta rischi idrogeologici del territorio

La Procura di Gela sta indagando sulla frana avvenuta a Niscemi, un evento che ha causato danni alle abitazioni e ha sollevato dubbi sulla sicurezza del territorio. La ricostruzione dei fatti punta a capire come si sia verificata e quali siano i rischi idrogeologici ancora presenti nella zona. I tecnici stanno analizzando le pareti scoscese e le condizioni del suolo, mentre i residenti chiedono interventi rapidi per evitare nuovi smottamenti.